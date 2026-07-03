7月2日、『FRIDAYデジタル』が、シンガーソングライター・椎名林檎と成田悠輔氏との“ホテル密会”をスクープし、SNSがざわついている。《とある夜は一緒にジャズライブへ、また別の日にはツアー中の椎名が宿泊するホテルへ成田が駆けつけ》という記事の見出しにある通り、異色のカップルの行動がつづられている。「成田氏は東京大学経済学部を首席で卒業後、マサチューセッツ工科大学で博士号を取得し、スタンフォード大学客員