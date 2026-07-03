宗山は2軍で5試合に出場、西武は4年目のドラ1・蛭間を登録3日のプロ野球公示で、楽天は宗山塁内野手を出場選手登録した。昨年、遊撃手のベストナインに輝いた23歳は開幕直前に左手関節軟骨を損傷し、ここまで1軍出場機会がなかった。3月25日に左手関節軟骨（TFCC）損傷の診断を受けたことが発表され、開幕メンバーから漏れた。2軍では6月24日に復帰し、ここまで5試合に出場。打率.313(16打数5安打)をマークしていた。DeNAは