マクドナルドがピクルスやオニオン、ソースなどのカスタム対応の終了を発表。カスタム常連ファンからは嘆きの声が続出している。【写真】「逆にこんなにカスタムできたの？」カスタマイズオーダーの“変更点”7月1日〜マクドナルド全店で終了のカスタム7月1日よりマクドナルド全店で終了となるのは、バーガー類のソース・オニオン・ピクルスの「多め」「少なめ」、ポテトの塩「多め」「少なめ」、ドリンク類の氷「少なめ」だ。