―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆ 誰もが羨むような美女を射止めるのはどんな男性？世の男性陣に「どんな女性がタイプですか？」と聞くと、多くの人が「やっぱり美人！」と答えます。しかし同時に、「どうせ俺なんてイケメンじゃないから、あんな美人は無理」とハナから諦めているケースが本当に多い。これ、大きな勘違いです。実は、誰もが羨む