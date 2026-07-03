世論の後押しはありそうだ。【もっと読む】「過去最強」「欧州組23人」のマヤカシ…欧州ビッグクラブ“主力ゼロ”で圧倒的に足りない個の実力サッカー元日本代表MFの本田圭佑氏（40）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、＜賛否はあると思うけど言わせてもらいます。。森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください