石川県小松市の県立小松特別支援学校から30日、行方が分からなくなっていた10歳の男子児童は、1日午前、学校近くの滝で発見されましたが、死亡が確認されました。小松市金平町の県立小松特別支援学校では30日午前11時ごろ、小学部5年の10歳の男子児童が「トイレに行く」と言って教室を出たのを最後に行方が分からなくなっていました。警察や消防などがけさ、およそ200人態勢で捜索を再開しましたが、1日午前11時すぎ、十二ヶ滝の滝