外国人が日本に制限なく暮らすための「永住許可」の申請手数料が、一気に20倍に引き上げられる方針です。今年5月に成立した改正入管法を受け在留手続きで外国人が支払う手数料の上限額が引き上げられたことから法務省が具体的な手数料の額を明らかにしました。最も引き上げ幅が大きいのが「永住許可」の手数料で現行の1万円から「20万円」に引き上げられるほか、在留期間の更新も一律6000円から希望する期間に応じた段階制へと移行