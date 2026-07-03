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佐藤二朗 秋公開映画「踊る大捜査線」スピンオフドラマ降板へ…フジが通達

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 佐藤二朗が橋本愛へのハラスメントを週刊文春が報じ話題となった
  • フジテレビが1日に佐藤側へ降板を通達し、撮影初日が中止となった
  • スピンオフドラマは制作継続の方針だが、脚本変更など混乱が続いている
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