高温多湿な真夏でも可愛さを維持できるメイクテクが知りたい...！そこで今回は、加藤ナナとともに、くずさないスキンケアのために必要な「保湿ケアアイテム」をご紹介します。実は、夏だからこそ保湿ケアに手を抜かないことが大切なんだとか。くずさないスキンケアメイク前から大事！素肌にうるおいが足りないと、乾燥から肌を守ろうとして過剰に皮脂が分泌。これが、メイクくずれの原因に。暑いからスキンケアはササッと軽く……