6月16日、丸の内署は、スポーツマネジメント会社の実質的経営者とされるA氏、右翼団体幹部のB氏ら、3人を名誉棄損の疑いで逮捕した。「A氏の依頼を受けたとされるB氏らが、都内にある消費財関連企業の本社前で複数回にわたり街宣活動をおこない、組織的な脱税行為をしているなどの内容を訴えていたとされています。A氏と街宣行為をしたB氏らは、同日送検されました。A氏は、逮捕される直前に海外渡航する予定だったという情報も