共演者へのハラスメント行為が報じられた俳優の佐藤二朗（57）。映画『踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ!』のスピンオフ作品に出演予定だったが、フジテレビが撮影前日に佐藤側へ降板を通達していたことが判明した。【写真】「これは大丈夫?」と視聴者が心配する“接触面積”が多い、佐藤二朗と橋本愛佐藤二朗、橋本愛へのハラスメント騒動報道では、ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でW主演を務めた橋本愛