6月21日、京都・浄土宗 龍岸寺で行われた「御忌大会（ぎょきだいえ）〜ドローン仏阿弥陀二十五菩薩来迎〜」がSNSで大きな反響を呼んでいる。【写真】「法然上人も飛んでます」「AIかと思った」と反響がすごいドローン仏《すごい！京都のお寺でドローン法要が行われていた。（中略）雅楽の演奏にのせて、飛来する菩薩たち。法然上人も飛んでます！》「菩薩様をとてもイメージしやすい」の声もInstagramで投稿された動画には、