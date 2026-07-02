名バイプレイヤーとして活躍する女優の市川由衣が、15歳から在籍した大手芸能事務所・研音を5月に退所、6月29日からアミューズクリエイティブスタジオに所属したと発表した。【妖艶すぎる…】下着をはぎ取られ、胸を吸われ…「衝撃の濡れ場」を見せた伝説の映画や、過去の写真集などをじっくり見る約25年間も所属した事務所を離れるという大きな決断をし、新たな事務所に所属した市川のこれまでは、決して順風満帆とはいえない