人の命を軽視していると言われても仕方ないだろう。れいわ新選組の山本太郎代表である。「デイリー新潮」が最初にこの問題を報道したのは3月のこと。それから党を介して「何キロオーバーだったのか」と何度問いただしても、ぐだぐだ言い訳ばかり返してきて詳細を明かそうとしなかった。だが、7月3日夕方にとうとう自ら発表した。蓋を開ければ、驚異の69キロオーバーだった。 ＊＊＊【写真】さらにダサい！こっそり党費で「ねず