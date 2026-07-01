俳優の佐藤二朗（57）が1日、自身のSNSを更新。自身が主演したフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』をめぐる一部報道に言及し、ドラマの降板を訴えていたことを明かした。【写真】“さすがに、さすがに”…報道に対しての佐藤二朗のコメント全文（Xより）佐藤は「さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません」と書き出すと、「僕は撮影中、何度も『もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての