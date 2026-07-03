財務省は3日、昨年度の国の一般会計の税収が、84兆2226億円だったと発表しました。前の年度からおよそ9兆円の増収となり、6年連続で過去最高を更新しました。また、国の一般会計の決算剰余金は、2兆6088億円でした。その内訳は税収が見込みよりおよそ3兆5000億円上振れたことや、税外収入である、日本銀行の納付金が増えて、およそ9400億円になったことなどによります。予算を計上したものの、使用しなかった「不用額」はおよそ2兆