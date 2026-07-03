東京・池袋の商業施設で3月に起きた女性刺殺事件で、自身を刺して死亡した元交際相手の男が事件数日前、凶器の刃物を購入していたことが3日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は、書類送検する方針で詰めの捜査を進めている。