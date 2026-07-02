ブルボンが自主回収するスナック菓子「おさかなスナックアーモンドミックス」ブルボンは2日、スナック菓子「おさかなスナックアーモンドミックス」約2万2千袋を自主回収すると発表した。本来は原材料に使用していないアレルギー物質のエビが混入していることが判明したため。アレルギーを持つ人が食べると症状が出る恐れがあるという。現時点で健康被害は確認されてない。回収の対象は、賞味期限が2026年12月11日、12日などの