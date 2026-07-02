《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。僕は撮影中、何度も「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき」と訴えました》7月1日、自身のXで声明を発表したのは俳優の佐藤二朗だ。発端となったのは、同日に「週刊文春電子版」が報じた、佐藤による橋本愛へのハラスメント疑惑だった。「佐藤さんと橋本さんは、4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で夫婦役とし