シンガーソングライターの椎名林檎（47）と経済学者でタレントの成田悠輔（40）の交際が報じられた。「FRIDAY」7月17・24日合併号が《音界の女王と知のカリスマ──異色の“超ビッグカップル”が人知れず愛を育んでいた》の見出しで親密デート現場をスクープした。【もっと読む】椎名林檎「若い時に書いた歌詞の内容が恥ずかしい」と絶句…吉川晃司も過去に複雑心境を吐露同誌によると、5月下旬の夜、東京・南青山のジャズライ