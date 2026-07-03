4月期のドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でダブル主演を務めた俳優の佐藤二朗と橋本愛。ただ、撮影現場で佐藤が橋本に“ハラスメント”トラブルを起こしていた疑惑が取りざたされ、波紋を呼んでいる。そんななか、ドラマのプロデューサーには動きが見られて──。発端となったのは、7月1日配信の「文春オンライン」の報道。記事によれば、撮影中、佐藤が橋本のキャリアを否定するような発言をし、フジテレビが外部の弁