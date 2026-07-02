愛知県豊田市の太陽光発電所から、電線約1400万円相当を盗んだとして、ベトナム国籍の男3人が逮捕されました。 【写真を見る】｢一緒に電線を盗んだ｣ 太陽光発電所から電線約1400万円相当を盗んだ疑い ベトナム国籍の男3人を逮捕 現場周辺で同様の被害が相次ぐ 愛知･豊田市 逮捕されたのは、西尾市の自称・作業員でいずれもベトナム国籍のグエン・キム・バン容疑者（33）ら男3人です。警察によりますと、3人はことし2月 豊田市内