遠藤航【写真：ロイター】THE ANSWER

遠藤航が所属クラブに復帰 リバプールのAXAトレーニングセンターに

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • リバプール所属のMF遠藤航が7月2日、SNSを更新しクラブ復帰を報告した
  • 2月に左足首を負傷し手術・リハビリを経てAXAトレーニングセンターを訪問
  • 日本代表のW杯敗退から2日後の投稿にファンから多くの声が寄せられている
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