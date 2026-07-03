千葉・松戸市の建物内にできた大行列。訪れた人はチラシを手に並んでいます。3日にオープンしたのはスーパー「ロピア」の新店舗、「ロピア 松戸五香店」です。開店と同時に店内は大賑わい。その一角で販売されていたのが、ロピアの人気商品のひとつ、店内で焼き上げる「ピザ」です。こちらの店でのみ販売されるマルゲリータは、生地とソースがオリジナル。値段は税抜390円というオトクぶりです。店独自の商品は、お肉の総菜コーナ