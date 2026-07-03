2003年に帯状疱疹を発症されて以降、適応障害のため長期療養中の皇后雅子さま。22年半もの長きに及ぶ闘病の日々は、“皇后3代”に受け継がれる「苦難の歴史」を象徴しているかのようだ。【写真】スーツをビシッときめる雅子さま2年間の英国留学を終え、帰国した際のレア写真（1990年、成田空港）雅子さまこれまでの歩み女性解放運動家の草分けである市川房枝氏らが中心となり、女性の参政権を求める婦人参政権獲得期成同盟