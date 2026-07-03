「愛してる」そんなメッセージを送り、70代の男性に恋愛感情を抱かせ、40万円余りをだまし取ったとして、22歳の女が逮捕されました。被害者の男性は私たちの取材に対し、「なかなか見抜けなかった」と話しました。【写真で見る】広重果音容疑者（22）が被害男性に送っていたメッセージ70代男性に“ロマンス詐欺”か22歳の女を逮捕詐欺の疑いで逮捕された横浜市の会社員・広重果音容疑者（22）。マッチングアプリで知り合った70代