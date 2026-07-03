「横浜さんがあんな“鋼の肉体”を持っていると知らなかった女性スタッフの中には、思わず目をそらしてしまった女性スタッフもいたそうですね」制作関係者がそう語るのは、俳優・横浜流星（29）の新作ドラマ現場での一幕だ。‘25年は映画『国宝』、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の出演で大きな注目を集め、俳優としてさらなる飛躍を遂げた横浜。そんな彼は現在、主演ドラマの撮影に臨んでいる。「横浜さんが主演を