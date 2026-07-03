セルフパロディ的な演出6月26日に公開されたアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」が、公開直後からSNSなどで激しい批判にさらされている。【ラリー遠田/お笑い評論家】＊＊＊【画像】まさか…公開前日に出した「お詫び」劇場版としては16年ぶりとなる待望の新作であり、かつて作品を楽しんでいたファンにとっては、懐かしい仲間たちと再会する特別な機会だった。それだけに、期待を裏切