日本郵便は、「ゆうパック」の基本運賃をおよそ10%値上げすると発表しました。日本郵便は、10月から荷物配送サービスの「ゆうパック」の基本運賃をおよそ10%値上げすると発表しました。「ゆうパック」の基本運賃の値上げは3年ぶりです。「ゆうパケット」についても、厚さ1センチ以内のものが250円から360円へと7年ぶりに値上げされます。さらに、包装資材についても▼「ゆうパック・120サイズ」は380円から420円に、▼「ゆうパ