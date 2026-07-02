独身であるとウソをついて交際を続ける「独身偽装」をめぐる裁判で、東京地裁から460万円あまりの賠償を命じられた被告の男性側が判決を不服として控訴しました。この裁判は、妻子がいる男性から「バツイチだ」とのウソの説明を受けておよそ2年間交際し、妊娠・出産にいたった30代の女性とその両親が1900万円あまりの損害賠償の支払いを求めていたものです。東京地裁は先月23日、男性に対し、慰謝料など460万円あまりを女性に支払