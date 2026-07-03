7月2日、『FRIDAYデジタル』が報じた歌手の椎名林檎と経済学者・成田悠輔氏の親密デート＆ホテル密会の一報に、SNSが騒然となっている。報道によると、5月下旬の夜、二人は都内の名門ジャズライブレストラン「ブルーノート東京」で音楽を堪能。終演後は親密な様子で並んで歩き、その後ホテルへと向かったという。「音楽界を代表するアーティストと、テレビやYouTubeで活躍する気鋭の経済学者という意外すぎる組み合わせに、Xで