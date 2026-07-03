名古屋市緑区の水産物を扱う会社で、冷凍サバの入った箱の下敷きになった男性が死亡しました。3日朝6時15分頃、緑区大高町の丸大水産名古屋工場で、「作業員の男性がトラックの荷物に挟まれている」と119番通報がありました。警察などによりますと、事故当時は冷凍サバをトラックから下ろす作業中で、1箱20キロほどのサバ約50箱の山が崩れ、40代くらいの作業員の男性が下敷きになったということです。男性は意識不明で病院