牛丼チェーン店・すき家は3日、牛丼や牛カルビ焼肉丼など一部商品の値上げを発表した。8日午前9時から、牛丼の並盛は450円から480円となる。【画像】すき家、牛丼ほか値上げへ主な商品価格一覧発表文では「牛肉をはじめとする原材料費や、人件費、エネルギーコストなどの上昇に対応し、商品の品質維持・向上を図るため、7月8日（水）AM9:00より一部商品の価格を改定させていただきます」と伝えた。値上げするメニューは牛