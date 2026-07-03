南米ベネズエラで発生した巨大地震。亡くなった人は2500人を超えました。発生から8日、懸命の救出活動によりがれきの下から男性が救い出されました。■懸命の救出活動により44歳男性・ヒルさんを救出懸命の救出活動が実を結びました。担架で運ばれるのは44歳のヒルさん。地震で倒壊した9階建てのショッピングモールの下で8日間生き延び、奇跡の生還を果たしました。■M7超の大地震で…死者2500人以上、負傷者1万2000人以上先月24日