6月19日に発生した東京都北区立滝野川第三小学校の火災。児童と教職員ら11人が重軽傷を負った火災では、女性教員が「サーキュレーター（送風機）を使って洗濯物を乾かしていた」との趣旨を警視庁滝野川署に説明していたことがわかった。4階建ての校舎は損傷が激しく、同校の高草木政浩校長は臨時の保護者会で建て替えを検討しているといい、完成までおおむね5年を見込んでいると明らかにした。また、7月初めごろに3年生以上は近隣