″恋愛ソングのカリスマ″はすごい！恋の数だけ名曲が生まれる――そんな言葉を体現している男がいた。５月下旬の夜７時頃、都内にある商業施設ではシンガーソングライターの優里（32）が少し興奮気味に歩いていた。赤いキャップに『ザ・ローリング・ストーンズ』のヴィンテージシャツを着て、両手や首元には高価なアクセサリーを輝かせている。捲(まく)った袖から覗(のぞ)くタトゥーもまた彼特有の存在感を放っていた。「優里は感