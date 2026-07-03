俳優の野村周平（32）が2日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。「若者の最新SNS事情」を紹介する中でDMを送ったことがある大物芸能人を明かした。番組VTRで「SNSを利用した超生々しいテクニックが横行している」と紹介すると、野村は「『生々しい』っていうと悪いみたいに感じるからやめてほしいですけどね。街中でナンパするのと変わんないです」と語った。南海キャンディーズ山里亮太