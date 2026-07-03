女優の内田有紀（50）が2日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。MCの女優・飯島直子（58）の優しさに驚いた過去を明かした。大ヒットドラマ「最後から二番目の恋」シリーズで姉妹役を演じた飯島について「私にとって、もう家族かな。もう本当に懐が深くて、人情のある人です」と目を細めた。飯島と出会ったのはデビュー前の16歳の頃。食事会で顔を合わせたことがあると明かされ「