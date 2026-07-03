スポニチスポニチアネックス

武井壮が本田圭佑代表監督を熱烈支持「経験や資格があるからなんなんだよ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 武井壮本田圭佑の日本代表監督立候補について持論をXに投稿した
  • 本田の実績を挙げ「ライセンスや経験より本田の輝きを見たい」と熱望
  • 投稿には1000件超のコメントが集まり、賛否両論の意見が寄せられた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 佐藤「踊る…」スピンオフ降板へ
  2. 2. 森保J堂安律 第1子誕生していた
  3. 3. 「おつかれ」に腹を立て暴行か　さらに金品奪おうとして5人逮捕
  4. 4. 橋本 明らかになった過去の被害
  5. 5. 「嘘やめて」佐藤二朗改めて反論
  6. 6. 秋篠宮さま無表情「顔色が悪い」
  7. 7. ラブホテルにまさかの人物…地獄
  8. 8. 橋本愛のSNSコメ欄酷すぎ 怒る声
  9. 9. マックの「塩加減」巡り恨み節も
  10. 10. 小学校火災「私服乾かしていた」
  1. 11. LINE15周年 編集機能や新プラン
  2. 12. 小学校火災 ストーブ持ち込み
  3. 13. 椎名林檎と成田悠輔氏が密会か
  4. 14. 大手企業ボーナス平均 過去最高
  5. 15. 小学校の給食にチャバネゴキブリの死骸が混入か　周辺部分を除去し児童らに提供【岡山】
  6. 16. スペイン超名門 上田綺世を狙う?
  7. 17. 国がマイナンバーで現金給付へ
  8. 18. 佐藤主演ドラマで騒動 フジ声明
  9. 19. 佐藤二朗 削除された意味深投稿
  10. 20. 行方不明の10歳男児が死亡 石川
  1. 1. 「おつかれ」に腹を立て暴行か　さらに金品奪おうとして5人逮捕
  2. 2. 小学校火災「私服乾かしていた」
  3. 3. 小学校火災 ストーブ持ち込み
  4. 4. 大手企業ボーナス平均 過去最高
  5. 5. ラブホテルにまさかの人物…地獄
  6. 6. 小学校の給食にチャバネゴキブリの死骸が混入か　周辺部分を除去し児童らに提供【岡山】
  7. 7. 行方不明の10歳男児が死亡 石川
  8. 8. DeNAスマホゲームは15億円...国が大企業のコンテンツ事業に350億円支援　クールジャパン機構は苦戦だが
  9. 9. 文春訴えた医師 佐藤二朗に言及
  10. 10. 近畿や北海道など8日から猛暑か
  1. 11. 滝クリの一言で警察動く異例事態
  2. 12. 70代に「愛してる」と…22歳逮捕
  3. 13. 妊娠させてくれれば多額の報酬を
  4. 14. 山本太郎代表 道交法違反で検挙
  5. 15. 電線約1400万円相当を盗んだか
  6. 16. 小学校火災で…教師に巨額賠償も
  7. 17. 学校の屋上に遺体「驚きの犯人」
  8. 18. 給食にGの死骸か 周辺除き提供
  9. 19. 下着嗅ぎ浮気判明 アナ吹き出す
  10. 20. 立花氏ら書類送検 名誉毀損疑い
  1. 1. 秋篠宮さま無表情「顔色が悪い」
  2. 2. 国がマイナンバーで現金給付へ
  3. 3. トー横キッズ「飛び降りは迷惑」
  4. 4. 誰だ 天皇陛下の後ろに笑顔の人
  5. 5. 手足口病 都内で2年ぶり警報基準
  6. 6. TDRで「ゲリラ販売」高額転売も
  7. 7. 新宿→富士山五合目に「深夜便」
  8. 8. タイミーキャンセルで「賃金0」
  9. 9. 「柔道塾性加害」元塾長の言葉
  10. 10. 高市氏が漏らした「禁断の本音」
  1. 11. 認知症は「激アツ」詐欺で逮捕
  2. 12. 「独身偽装」男の呆れたウソ
  3. 13. 羽田1.9億強盗未遂? 16歳ら逮捕
  4. 14. 家電の買い替えはAmazonがお得
  5. 15. 菩薩が飛来 ドローン法要に反響
  6. 16. 若年性認知症 30年で2倍以上に
  7. 17. 岩屋氏が採決の直前に退席 波乱
  8. 18. ささやき女将の今 逆に声大きい
  9. 19. もっちゅりん 第2弾の販売を中止
  10. 20. リカバリーサンダルは足痛める？
  1. 1. 日本の入管政策に強く警鐘鳴らす
  2. 2. とんでもないアン・シネの水着姿
  3. 3. 「気をつけろ」150m下へ転落死
  4. 4. 在中国大使館 邦人に警戒促す
  5. 5. 日本人は理解できず 韓習慣12選
  6. 6. 猛暑予報でエアコンに客殺到 仏
  7. 7. 韓国26歳男 義母を数千回暴行か
  8. 8. 韓国代表内紛の実態、さらに判明
  9. 9. ウクライナ兵士 広島壁画を完成
  10. 10. WHO ハンタウイルス収束宣言
  1. 11. 中国と蜜月 ポルトガル崩壊危機
  2. 12. 大田来たらリピート確定のグルメ
  3. 13. 日本への永住許可手数料引き上げ
  4. 14. 英語版千と千尋の女優 死因判明
  5. 15. 韓国人が「ぶつかり男」を制止
  6. 16. ベネズエラ地震で米モデルに悲劇
  7. 17. 23歳女性 ドバイ刺殺を正当防衛
  8. 18. ビル最上部でプロポーズ→逮捕
  9. 19. KARAミスター振付師 番組で中指
  10. 20. 警察官の父 息子の証拠品を処分
  1. 1. じぃじ買って! 祖父は震えて反省
  2. 2. 日本最大級だった街 今はヤバい
  3. 3. サンマルクカフェ大量閉店の理由
  4. 4. 日産から排除された「影の社長」
  5. 5. 50代が気づいた老後に必要なもの
  6. 6. PayPayに新方式 真の狙いを分析
  7. 7. 正規も非正規も…ほぼ変わらない
  8. 8. 65歳から週10時間労働 狙い目か
  9. 9. 仮想通貨市場 逃げ場ない四重苦
  10. 10. サイゼリヤ超えも 異彩の飲食店
  1. 11. 夫の乱暴運転が改善! 驚きの方法
  2. 12. 本当のお金持ちの「3条件」解説
  3. 13. 「ゆうパック」最大40%値上げへ
  4. 14. ブルボン スナック菓子2万袋回収
  5. 15. 音楽教室業界で相次ぐ「違反」
  6. 16. 一生遊べる→妻の異変で大転落
  7. 17. 円上昇「コメント差し控える」
  8. 18. 役職定年制に直面し…給料半減も
  9. 19. 孫を「選別」した高すぎる代償
  10. 20. 楽しくない 特殊作業員の実情は
  1. 1. LINE15周年 編集機能や新プラン
  2. 2. ろくなものでは Temu利用に警鐘
  3. 3. 「投げ売りiPhone」めちゃ面白い
  4. 4. 先行はお得? プライムデーを解説
  5. 5. 美女を射止める3つのテクニック
  6. 6. GitHubがコードをCD-ROMで郵送
  7. 7. 出前館のシステム 効率的と絶賛
  8. 8. Kindle Unlimitedが3カ月無料に
  9. 9. Uberの低単価化に配達員が苦言
  10. 10. 【明日から】Amazon プライムデーで「AirPods Pro 3」や「AirPods 4」がセール価格に
  1. 11. 使い勝手が神 中古iPadProヤバい
  2. 12. 斉藤朱夏ら 池袋の新施設に登場
  3. 13. “見やすい”が学習を快適に！360°回転＆高さ調整できる書見台
  4. 14. 【2026最新】Amazonプライムデーで狙うべきカテゴリーTOP10！目玉商品はコレ
  5. 15. 「Appleでサインイン」時に使える「メールを非公開」機能にメールアドレスが漏れてしまう脆弱性あり
  6. 16. Qualcomm製IoT機器向けLinuxが2.0に進化、AIカメラから産業用PCまで1つの基盤で開発可能に
  7. 17. 「AliExpressで規制薬物などの販売を防げなかった」として訴えられたアリババが合計6億ドル支払う和解案に合意
  8. 18. [石川温の「スマホ業界 Watch」]「LINE新機能」PayPay送金やショッピング強化の真意、消えゆく「シンプルUI」と広告・物販前提の未来
  9. 19. 【AI速報】まさかの数日で供給停止？アンソロピック社「Claude Mythos」が日本で利用不可に
  10. 20. ゴズリング主演SF 3日Prime配信
  1. 1. 森保J堂安律 第1子誕生していた
  2. 2. スペイン超名門 上田綺世を狙う?
  3. 3. 本田圭佑監督立候補 幹部が言及
  4. 4. 伊東純也の元マネ逮捕されていた
  5. 5. ポルトガル代表 逆転で16強入り
  6. 6. 森保監督 韓に「ほめる報道を」
  7. 7. 過酷！日曜に「8時間耐久」競走
  8. 8. 久保 若手へ警鐘「同じじゃ…」
  9. 9. C・ロナウド W杯後に代表引退か
  10. 10. トルシエ元監督が田中碧を擁護
  1. 11. 森保一監督 自らの去就に言及
  2. 12. 高橋成美氏 母方の姓珍しかった
  3. 13. 遠藤航が復帰 リバプールで報告
  4. 14. 「本田圭佑監督」はありえない？
  5. 15. ソフトB中村晃 今季限りで引退へ
  6. 16. 高校野球の超名門校 休部のワケ
  7. 17. ドジャース「ワンピースナイト」開催で球場大混雑！ルフィ限定カード求め長蛇の列　コスプレしたファンも
  8. 18. 引退した元選手 年棒5億円獲得
  9. 19. 本田圭佑が監督立候補 質問回答
  10. 20. 韓国監督の選任過程めぐり捜査も
  1. 1. 佐藤「踊る…」スピンオフ降板へ
  2. 2. 橋本 明らかになった過去の被害
  3. 3. 「嘘やめて」佐藤二朗改めて反論
  4. 4. 橋本愛のSNSコメ欄酷すぎ 怒る声
  5. 5. マックの「塩加減」巡り恨み節も
  6. 6. 椎名林檎と成田悠輔氏が密会か
  7. 7. 佐藤主演ドラマで騒動 フジ声明
  8. 8. 佐藤二朗 削除された意味深投稿
  9. 9. 佐藤ドラマの脚本家が意味深投稿
  10. 10. 佐藤二朗 ドラマ降板訴えていた
  1. 11. 佐藤二朗「残念」報道にコメント
  2. 12. 亀梨結婚→中島裕翔に飛び火か
  3. 13. アナが謎の部署へ→2カ月後退社
  4. 14. 高嶋ちさ子 姉への「暴言」波紋
  5. 15. 佐藤巡る騒動 NHKが大人の対応
  6. 16. テイラー・スウィフトが極秘挙式
  7. 17. 草間リチャード敬太が活動再開
  8. 18. フジ 佐藤二朗の言葉を問題視
  9. 19. 佐藤二朗 女優を泣かせた過去も
  10. 20. 八田容疑者が隠れる絶好の場所か
  1. 1. 防衛省市ヶ谷庁舎に「LUUP」導入
  2. 2. 日本人との結婚 韓国人母の本音
  3. 3. 100均も活用 北川景子の手芸反響
  4. 4. 濡れ場も経験 40歳女優の現在は
  5. 5. 悪い人が寄ってくる人 共通点6つ
  6. 6. ケンタ 2種類のチキン商品を発売
  7. 7. 加齢による鼻 光で整えるメイク
  8. 8. 若い男性と密会「かなり近い」
  9. 9. 「トキソプラズマ感染症」を解説
  10. 10. アラフィフ向け しまむら夏服6選
  1. 11. 17歳女優、人生初のソロ表紙飾る
  2. 12. 汗が目立たず1490円 無印Tシャツ
  3. 13. 「お昼何?」75%がプレッシャー
  4. 14. Zoffがベイマックスと新作発売
  5. 15. 3キロ太って批判され…夫に復讐
  6. 16. Essential サンリオ限定ボトル
  7. 17. 夏なに着ようか ユニクロが正解
  8. 18. エルメのマカロン 夏限定復刻
  9. 19. 不倫され離婚「父と言わないで」
  10. 20. 出産相談も…毎回同じ「7文字」

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得