「特ダネを提供するよ。俺が家出した女を殺したんだ」――新聞社に舞い込んだ不気味な一本の電話。男が告げた「完全犯罪」の舞台は、静まり返った夏の高校の屋上だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）昭和33年、高度経済成長へと向かう日本を震撼させた「小松川女子高生殺人事件」。IQ135を誇る優等生は、なぜ冷酷な凶悪犯へと変貌してしまったのか？鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届