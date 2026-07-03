ブラジルの有名観光地で写真撮影をしていた40代の男性が、崖下に転落して死亡する事故が発生した。先月30日（現地時間）、G1など現地メディアによると、カイオ・ロシャ・アギアル・アラバルさん（44）は最近、ブラジル・リオデジャネイロ州マリカにある観光名所「ペドラ・ド・マカコ」の頂上付近で、写真を撮るために岩の上に登った後、約150メートル下に転落して死亡した。事故当時、アラバルさんは岩の上で撮影を終え、下りよう