今国会の会期末に向け、皇室典範の改正が実現しようとしている。6月30日には、政府は改正案を閣議決定し、今後は国会での論戦が始まる。これまでに「立法府の総意」としてとりまとめられた（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、（2）旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案に加え、その養子の子どもが男性だった場合、皇位継承権を認めるという内容が追加された。これまでの議論では、皇位継承のあり方には踏み込ま