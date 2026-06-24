6月21日（日）に放送した、日曜プラチナアワー「あの歴代さんは今？衝撃のイッキ見映像SHOW」。【動画】「船場吉兆」“ささやき女将”、ビリー隊長、デューク更家の今宝くじ億万長者やダイエットのカリスマなど、総勢96人の歴代さんの今を一挙大公開！「テレ東プラス」では、「あの“ささやき女将”は今？…騒動後の家族 壮絶人生」の内容を紹介する。どん底からの再起…“ささやき女将”の現在伝説の記者会見といえば、2007年に発