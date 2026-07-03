「最近、再びかなりの社員がフジを去ったのです。そしてその中には、数カ月前に“謎の異動”があったあのアナウンサーの名前も……」こう語るのは、フジテレビに近い芸能関係者だ。現在、7月1日に『文春オンライン』が、フジテレビのドラマ『夫婦別姓刑事』をめぐる俳優の佐藤二朗（57）と女優の橋本愛（30）のトラブルを報じて物議を醸している。そんななか、同じタイミングでフジテレビ局内では“ある異変”が起きていた。「NHK