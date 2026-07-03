【前後編の後編/前編からの続き】小泉進次郎防衛相（45）夫妻に、ある騒動が持ち上がっている。妻の滝川クリステル氏（48）が「5億円新居」に「盗聴器」が仕掛けられていると疑って、警察が動く異例の事態に発展。警察内部からはその“特例措置”に疑問を呈する声も上がっているという。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」前編では、滝川クリステル氏の一言をきっかけに警