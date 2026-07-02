大谷翔平（31）が、真美子夫人の第２子出産のため「父親リスト」入りし、一時的にチームを離脱。世界中から祝福の声が寄せられる一方、SNSでは産後すぐの妊娠、いわゆる年子であることを受けて《母体への負担が心配》と疑問視する声もあがった。出産から次の妊娠までの期間が短い場合、どのようなリスクがあるのか。どうすれば安全な第２子の妊娠・出産が可能なのか。三軒茶屋Artクリニック理事長の坂口健一朗医師に聞いた（以下、