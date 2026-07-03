「ここまで対応の差がハッキリ出るとは思いませんでした」【写真】「これは大丈夫？」と視聴者が心配する“接触面積”が多い、佐藤二朗と橋本愛そう語るのは、ある大手芸能事務所の関係者だ。フジテレビ系ドラマ『夫婦別姓刑事』の現場をめぐるハラスメント報道。佐藤二朗側とフジテレビ側の主張が真っ向から対立し、泥沼化するなかフジテレビが取った対応が「冷徹だ」と言われている。佐藤二朗出演、NHK『歴史探偵』前出の