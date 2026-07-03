２日、爆発があったダマスカス中心部のカフェ。（ダマスカス＝新華社配信）【新華社ダマスカス7月3日】シリアの首都ダマスカス中心部の司法関連施設近くにあるカフェで2日午後、爆発が起き、少なくとも9人が死亡、20人が負傷した。シリア暫定政府保健省が明らかにした。２日、爆発があったダマスカス中心部のカフェ。（ダマスカス＝新華社配信）２日、爆発があったダマスカス中心部のカフェ。（ダマスカス＝新華社配信）