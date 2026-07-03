3日午後2時から始まった、横浜市議会の田中優希議員（50）の会見。田中優希議員：まさか視察中に尊敬する谷田部市議から、エレベーターの中で強引に力ずくでキスをされて。（世の中の）同様の被害にあった方にも、すぐに警察に相談にいって、取り調べをしてもらう、そんな行動を起こしてほしいと思い、会見を開いた。田中議員が訴えたのは、同じ横浜市議会の谷田部孝一議員（76）からのわいせつ被害です。捜査関係者などによります