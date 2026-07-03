認知症の女性がリフォーム代としておよそ2000万円をだまし取られた事件で、逮捕された男らは認知症の人を見つけると「激アツ」などと共有していたことがわかりました。【映像】連行される容疑者の様子株式会社NEXTHOME代表取締役の望月優矢容疑者（30）ら4人は、千葉県松戸市に住む認知症の女性（当時80歳）にトイレの改装工事が必要などとうその説明をして現金およそ2000万円をだまし取った疑いが持たれています。その後の